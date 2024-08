Merkez Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki evinden sabah saatlerinde çıkan Alzheimer hastası Yıldıztaş’tan bir haftadır haber alınamıyor.

Aile endişeli, vatandaşlardan yardım bekleniyor

Abdullah Yıldıztaş’ın ailesi, kaybolmasının ardından büyük bir endişe içinde arama çalışmalarına katılıyor. Alzheimer hastası olan Yıldıztaş'ın sağlık durumu nedeniyle daha da kaygılandıklarını belirten aile üyeleri, vatandaşlardan yardım bekliyor. Aile, Yıldıztaş’ı gören ya da hakkında herhangi bir bilgiye sahip olanların en kısa sürede polis ekiplerine haber vermesini istedi.

Polis ekipleri ve gönüllüler seferber oldu

Abdullah Yıldıztaş’ın kaybolmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatan ekipler, gönüllü vatandaşların da yardımıyla Yıldıztaş’ın izini sürüyor. Mahalle sakinlerine ve çevredeki işletmelere Yıldıztaş’ın fotoğrafı dağıtılırken, arama çalışmaları ormanlık alanlar, parklar ve terk edilmiş binalarda yoğunlaştırıldı.

Zamanla yarış

Arama çalışmaları her geçen gün hız kazanırken, aile ve polis ekipleri Yıldıztaş’a bir an önce ulaşabilmek için zamanla yarışıyor. Yıldıztaş’ın bulunduğu yerin tespiti için güvenlik kameraları da inceleniyor, ancak şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmadı. Aile, Abdullah Yıldıztaş’ın bir an önce sağ salim bulunmasını umut ediyor.

Görenlerin ihbarı çok önemli

Yetkililer, Alzheimer hastası olan Abdullah Yıldıztaş’ın kaybolduğu andan itibaren herhangi bir yön duygusunu kaybetmiş olabileceği ve bu nedenle bulunduğu yeri dahi hatırlayamama ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor. Yıldıztaş’ı görenlerin, zaman kaybetmeden en yakın polis merkezine ya da acil durum hatlarına bilgi vermesi büyük önem taşıyor.

Bursa halkı, kaybolan Abdullah Yıldıztaş’ın sağ salim bulunması için seferber olmuş durumda. Herkes, Yıldıztaş’ın en kısa sürede ailesine kavuşmasını temenni ediyor.