Bursa'nın İznik ilçesinde kaybolan 18 yaşındaki gencin cansız bedeni, ormanlık alanda yakılmış halde bulundu. Olayla ilgili gencin arkadaşı gözaltına alındı.

Genç kayıp başvurusu üzerine arama çalışması başlatıldı

İznik ilçesinin Tacir Mahallesi'nde yaşayan 18 yaşındaki Mehmet Karabıyık, "Boyalıca'daki kız arkadaşımın yanına gidiyorum" diyerek motosikletiyle evinden ayrıldı. Akşam saatlerinde eve dönmeyen gencin telefonuna da ulaşamayan ailesi kayıp başvurusu yaptı.

Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu

Arama çalışmalarının ardından, İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp gencin cesedini İznik'e bağlı Aydınlar mevkiinde ormanlık bir alanda buldu. Genç, yakılmış halde bulunurken, vücudunda bıçak izlerine rastlandı.

Arkadaşı gözaltına alındı

İddiaya göre, gencin yakın arkadaşı tarafından önce bıçaklandığı, ardından yakıldığı belirtildi. Olayla ilgili olarak gencin arkadaşı gözaltına alındı ve ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, olayın detayları ve motivasyonu araştırılıyor. Gencin ölümüne neden olan kişiler hakkında gerekli işlemler devam ediyor.