ABD, Orta Doğu'ya takviye birlikler göndererek bölgedeki gerilimi azaltmayı hedefliyor. Beyaz Saray yetkilisi Jonathan Finer, amacın caydırıcılığı artırmak ve çatışmayı önlemek olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi danışman yardımcısı Jonathan Finer, Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Orta Doğu'da artan gerilimlere karşı savunma tedbiri olarak ilave askeri güç konuşlandırdığını söyledi. Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Beyrut'ta Hizbullah komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesi, bölgedeki tansiyonu yükseltti. İsrail'in geçen Ekim ayında Gazze'deki Hamas üyelerine karşı başlattığı savaşın bölgesel bir çatışmaya dönüşmesinden endişe ediliyor.

Pentagon, Cuma günü yaptığı açıklamada, bölgeye ilave savaş uçakları ve donanmaya ait savaş gemileri göndereceğini duyurdu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi danışman yardımcısı Jonathan Finer, CBS'in "Face the Nation" programında, "Genel amaç bölgedeki tansiyonu düşürmek, caydırıcılığı artırmak ve bölgesel çatışmayı önlemektir" dedi.

İran ve Hizbullah'tan misilleme tehdidi

İran ve Hamas, Haniye'nin öldürülmesinden İsrail'i sorumlu tutarken, Hizbullah ile birlikte intikam sözü verdi. İran Meclisi Güvenlik Komisyonu üyesi Zuhrevend, İsrail'in İran'da işbirliği yaptığı odakların bulunduğunu belirterek, bölgedeki gerilimin tırmanabileceğine dikkat çekti. Zuhrevend, "İran'ın İsrail topraklarına İHA ve füzelerle saldırı düzenlemesiyle bölgesel bir çatışmaya çok yaklaşıldı" dedi.

ABD'den vatandaşlarına uyarı

ABD Başkanı Joe Biden, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Haniye'nin intikamını alma tehdidine rağmen İran'ın geri durmasını umduğunu ifade etti. ABD, Çarşamba günü Lübnan'ı terk etmek isteyen vatandaşlarına derhal plan yapmaları çağrısında bulundu. Jonathan Finer, "Bu gelecekteki olaylarla ilgili bir tahmin değil. Bu onlar ve hükümetimiz için ihtiyatlı bir planlamadır" dedi.

Bölgesel çatışma tehdidi

Beyaz Saray yetkilisi Finer, ABD'nin bu durumun yeniden ortaya çıkması halinde hazırlıklı olmak istediğini belirtti. ABD'nin Orta Doğu'ya ek askeri güç göndermesi, bölgede olası bir çatışmanın önüne geçmek için atılan stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Finer, "İran'ın geri adım atacağını umuyorum" dedi.