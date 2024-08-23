Kaza anı ve detaylar

Kaza, saat 19.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerindeki Metal Sanayi kavşağında gerçekleşti. Alanyurt yönünden İnegöl istikametine seyir halinde olan Halil İbrahim S. (38) yönetimindeki 16 RA 460 plakalı otomobil, kavşaktan Akpınar Caddesi'ne dönüş yaparken İnegöl'den Alanyurt yönüne gitmekte olan Mikayil Ö. (42) yönetimindeki 43 AAH 468 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Yaralılar ve sağlık durumu

Çarpışma sonucunda motosiklet sürücüsü Mikayil Ö. ile arkasında oturan oğlu İ.Ö. (12) ağır yaralandı. Otomobilde yolcu konumunda bulunan Perihan S. (36) ve oğlu Muhammed Osman S. (3) ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis incelemesi

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı ve olayın sebepleri araştırılıyor.