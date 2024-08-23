Başkan Zeyrek, Gediz Ovası'nda mahsulleri toprakta kalan çiftçiler için harekete geçtiklerini ve 10 dönümden az arazisi olan, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere ürünlerini iyi bir fiyattan alarak düşük gelirli ailelere dağıtmayı hedeflediklerini açıkladı. Gölmarmara'da başlattıkları bu projeyle toprakta kalan kavunları satın alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirten Zeyrek, "Üreticinin yanında olmaya devam edeceğiz, onlara destek olmak bizim görevimiz" dedi.

Ekonomik Kriz ve Sosyal Destek Projeleri

Başkan Zeyrek, göreve geldikleri günden bu yana 140 gün geçtiğini vurgulayarak, bu kısa sürede önemli adımlar attıklarını söyledi. Halk Ekmek projesiyle Manisa'da ekmeği 5 TL'ye düşürdüklerini, suyu ise 1 TL’ye indirdiklerini hatırlattı. Ekonomik krizin özellikle düşük gelirli vatandaşları zor durumda bıraktığını ifade eden Zeyrek, "Maalesef hepimiz zor günlerden geçiyoruz, bu nedenle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kent Lokantası projesini de duyuran Zeyrek, Eylül ayı sonunda Şehzadeler ilçesinden başlayarak 17 ilçeye yayılacak bu projeyle, ihtiyaç sahiplerine günde 3 öğün yemek sunulacağını belirtti. Yemeklerin 50 TL gibi sembolik bir rakamla sunulacağını ifade eden Zeyrek, bu hizmetin Manisa genelinde büyük bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Evde Bakım Hizmetleri ve Üreticiye Destek

Başkan Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak evde bakım hizmetlerine başladıklarını ve bu hizmetin Salihli’de de yakında başlatılacağını belirtti. Belediye personelinin kapı kapı dolaşarak evde bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya başladığını söyleyen Zeyrek, "Berber, hemşire ve danışmanlarımızla birlikte evde bakım hizmetlerini vatandaşlarımızın ayağına götürüyoruz" dedi.

Son olarak üzüm üreticilerine yönelik projelerini açıklayan Başkan Zeyrek, üzümün paketlenerek pazarlanması gerektiğini vurguladı. Üzümün çuval içinde satılmasının üreticiye kazanç sağlamadığını belirten Zeyrek, "25 gramlık, 40 gramlık paketler halinde pazarlanan üzüm üreticiye daha fazla kazanç sağlayacaktır" diyerek, bu alanda da çalışmalar yapacaklarını duyurdu.