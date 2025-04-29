Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir grup tebliğci, Karapınar Mahallesi’nde bulunan bir gece kulübüne girerek sahnede mikrofonla vaaz verdi. O anlar amatör kamerayla kaydedildi.

Gece kulübünde sıra dışı vaaz

Sokaklarda vaaz veren ve dini mesajlar ileten tebliğciler, bu kez farklı bir yöntem uygulayarak Bursa’da bir gece kulübüne gitti. Edinilen bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesindeki Karapınar Mahallesi’nde bulunan eğlence mekânına giren grup, sahneye çıkarak mikrofonla konuşma yaptı.

O anlar kamerada

Tebliğcilerin gece kulübündeki vatandaşlara hitaben gerçekleştirdiği vaaz, içeride bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sahnede mikrofonla konuşan kişinin çevresindekilere dini öğütler verdiği görüldü.