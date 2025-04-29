Bank of America (BofA), 29 Nisan 2025’te yayımladığı analiz raporunda, Garanti BBVA (GARAN) hissesi için hedef fiyatını 162 TL olarak belirledi. Kurum, hisse için “al” tavsiyesini sürdürdü.

Aracı kurumlardan Garanti BBVA’ya yönelik analizler artıyor

2025 yılı ilk çeyrek bilançosunun açıklanmasının ardından, Garanti BBVA hissesiyle ilgili hedef fiyat bildiren aracı kurumların sayısı yediye yükseldi. Yalnızca 29 Nisan sabahında altı farklı kurum hedef fiyat açıklarken, bu listeye Bank of America’nın da eklenmesi dikkat çekti.

Bank of America’nın GARAN analiz raporu

ABD merkezli yatırım bankası Bank of America, Garanti BBVA için yayımladığı değerlendirme raporunda, hisse için 162 TL hedef fiyat belirledi. “Al” tavsiyesiyle yayınlanan rapor, hisse fiyatında önemli bir prim potansiyeline işaret ediyor.

Hedef fiyat ve prim potansiyeli

Kurum Hedef Fiyat Son Fiyat Tavsiye Prim Potansiyeli Açıklama Tarihi Bank of America 162,00 TL 102,10 TL Al %58,66 29 Nisan 2025

Garanti BBVA hisseleri neden takipte?

Garanti BBVA, Türkiye’nin önde gelen özel bankalarından biri olarak hem yurt içi hem de yurt dışı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle çeyrek dönem finansal verileri sonrası, kurumların analiz ve hedef fiyat açıklamaları yatırımcı kararlarında etkili oluyor.