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Yabancı uyruklu şüphelinin üzerinde ve motosikletin yan çantasında yapılan aramada 1 kilo 54 gram uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1800 lira ile uyuşturucu satışında kullanılan çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.

Kazanın ardından yaya olarak kaçmaya çalışan Bakri D, ekiplerce yakalandı.

Polis ekipleri, Maltepe Mahallesi 2. Yağız Sokak'ta şüphe üzerine 46 MA 0321 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, motosikletiyle kaçarken Yıldırım ilçesi Kurtbasan Caddesi'nde bir araca çarptı.

Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik şok denetim gerçekleştirdi.

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