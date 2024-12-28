Bursa'nın İnegöl ilçesinde talihsiz bir kaza yaşandı. Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi'nde ikamet eden bir kadın, karın ağrısı nedeniyle sıcak su torbasını karnına yerleştirdi. Ancak, su torbası beklenmedik bir şekilde patladı ve kaynar su kadının karnına döküldü.

2. derece yanık oluştu

Patlayan torbanın etkisiyle vücudunun karın bölgesinde ciddi şekilde yanık oluşan kadın, yakınları tarafından hemen İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye ulaştırıldıktan sonra gerekli tedaviye alınan kadına, yanık ünitesinde tedavi uygulanmaya başlandı.

İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren kadının durumu stabil olarak bildirildi.