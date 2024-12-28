Icardi'nin sakatlığıyla ilgili Mustafa Denizli'den iddia

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Icardi hakkında Mustafa Denizli açıklamalarda bulundu. Denizli, “Icardi'nin gidişi Galatasaray için bir şans. Icardi genelde mutlu olan bir insan değil, bir de sakatlık girdiği zaman üzerine Icardi'ye Okan Buruk zaten ciddi manada daha fazla ilgi ve müsamaha gösteriyor” dedi.

Türk futbolunun önde gelen teknik direktörlerinden Mustafa Denizli, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin sakatlanarak takımdan ayrı kalması hakkında çarpıcı bir yorumda bulundu. Mustafa Denizli'nin HT Spor'daki açıklamaları şöyle:

“Çok tuhaf gelecek ama zaman zaman ben ters şeylerden sonuca gitmeye çalışırım. Icardi'nin gidişi Galatasaray için bir şans. Icardi genelde mutlu olan bir insan değil, bir de sakatlık girdiği zaman üzerine Icardi'ye Okan Buruk zaten ciddi manada daha fazla ilgi ve müsamaha gösteriyor. Bu davranış da doğrudur.

“Icardi'nin genel futbol yaşamına baktığın zaman birinci sezonları çok başarılı geçen ondan sonra da problemler yaşayan bir futbolcu. Türkiye'de de bunu yaşadı. Icardi'nin birinci yılını düşünün. Tribünler onun için şarkılar besteliyor...

“Okan Hoca ikisini beraber oynattığı zaman Türkiye'de onlara karşı koyacak defans çok az fakat sadece onların sorunları saha içinde değil. Saha dışında da sorunları olduğu zaman kafası rahat olmayan futbolcu zaman zaman takım içerisinde problem de yaratabilir, mutsuzluğundan dolayı.”