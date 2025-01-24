Olay, Altıparmak Mahallesi Bursalı Tahir Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İş yerinin önünde bekleyen Soner Yıldız'a, otomobille gelen ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen şüpheliler tarafından tabancayla ateş açıldı. Yıldız, sağ ve sol bacağı ile sağ koluna isabet eden kurşunlarla yaralandı. Saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı.

Yaralının hayati tehlikesi bulunuyor

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Soner Yıldız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yıldız'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis soruşturması sürüyor

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganların kimliklerini belirlemek ve yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları inceleniyor ve görgü tanıklarının ifadeleri alınıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.