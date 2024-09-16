Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Çeşme Projesi’ni sabote ettiğine dair açıklamalarına yanıt verdi. Soyer, açıklamalarında projeye karşı çıkmasının, sabote etmek değil, bölgenin geleceğini korumak anlamına geldiğini vurguladı.

Soyer, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanı’nın ifadelerinin “negatif bir anlam taşıdığını” belirterek, projenin yeterli altyapı ve temiz su gibi temel gereksinimleri çözmeden sunulduğunu belirtti.

Soyer, “Söz konusu proje, ulaşım, altyapı ve temiz su gibi temel sorunlar göz ardı edilerek önerilmiştir. Bu nedenle, ‘Çeşme’nin geleceğinin karartılmasına engel olduğum’ ifadesi daha doğru olur” dedi.

Soyer, mevcut turizm alanlarının ortalama kullanım oranının %10’un altında olduğunu belirterek, projede önerilen imar değişikliklerinin, bölgenin plansız bir şekilde büyümesine yol açabileceğine dikkat çekti. “Çeşme’deki mevcut turizm alanları, kullanılmayan büyük bir alan bırakıyor. Yarımadanın bu kadar büyük bir kısmının bilimsel raporlara rağmen imara açılması, bölgenin geleceği için risk taşıyordu” ifadelerini kullandı.

Soyer, Türkiye’nin ve özelde Çeşme’nin tek tip turizme mahkum olmaması gerektiğini savundu. Kaynakların ve zenginliklerin sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasının önemini vurgulayan Soyer, “Arazi rantına dayalı projeler yerine, kaynakların ve zenginliklerin sürdürülebilir kullanımıyla Çeşme ve Türkiye turizmini geliştirmek gerekmektedir” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, “Çeşme Projesini” benim sabote ettiğimi ifade etmiş.



Türkçede “sabote etmek” ifadesi negatif bir anlam taşır. Oysaki söz konusu proje ulaşımı, altyapısı, temiz suyu bile çözülmeden getirilmiş ham bir projeydi dolayısıyla sabote… — Tunç Soyer (@tuncsoyer) September 16, 2024