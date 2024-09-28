Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşanan trajik kaza, bir annenin bebeğiyle birlikte kaldırımda yürüdüğü sırada tırın dorsesinin altında kalmasıyla gerçekleşti. Olay yerinde yaşananlar, tanıkların gözleri önünde kahredici bir drama dönüştü.

Olayın detayları

Bursa'nın Şirinevler Mahallesi'nde meydana gelen kaza, 27 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşti. Muzaffer U. idaresindeki 06 AZB 72 plakalı tır, anayola çıkarken, kaldırımda yürüyen Yıldız Polat’ı altına aldı. Kaza anı çevredeki vatandaşlar tarafından hızla fark edildi ve acil yardım çağrısı yapıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Yıldız Polat’a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ağır yaralı halde Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak ne yazık ki, yapılan tüm müdahalelere rağmen genç anne kurtarılamadı.

Bebeğe çevredekiler sahip çıktı

Kazanın ardından yerde kanlar içerisinde yatan Yıldız Polat’ın ağlayan bebeğine çevredekiler sahip çıkarak, küçük çocuğun güvenliğini sağladı. Annenin yaşamını yitirdiğini öğrenen eşi ise olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Bu anlar, çevredeki tanıklar için unutulmaz bir dram haline geldi.

Soruşturma devam ediyor

Kazanın ardından sürücü Muzaffer U. gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın sebebini belirlemek ve benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemleri almak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.