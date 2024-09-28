Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, 21 yaşındaki Neşe Çevik'in geçirdiği talihsiz kaza, ailenin üzerinde derin bir acı bıraktı. Kız kardeşinin 2 yıl önceki trafik kazasında yaşamını yitirmesinin ardından, bu kaza ailesi için ikinci bir yıkım oldu. Olay, Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi ve çevredekilerin müdahalesiyle yaşanan dramatik anlar, toplumu derinden etkiledi.

Kaza anı ve ilk müdahale

Kaza, Bozburun Mahallesi’nde saat 17.00 civarında gerçekleşti. Neşe Çevik, karşıya geçmeye çalıştığı sırada İbrahim D. yönetimindeki 20 AOF 733 plakalı Tofaş marka otomobilin çarpmasıyla yere savruldu. Olayın şokunu yaşayan çevredeki vatandaşlar, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahale, ilk yardım bilgisine sahip bir kişi tarafından yapılarak Çevik’e kalp masajı uygulandı. Bu anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Hastanede yaşananlar

Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan genç kız, burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hastane önünde acı haberi duyan aile üyeleri, feryat ederek büyük bir üzüntü yaşadı. Neşe Çevik’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Ailedeki ikinci kaybın yükü

Neşe Çevik’in hayatını kaybetmesi, ailesi için unutulmaz bir acı daha anlamına geliyor. Genç kızın 23 Ağustos 2021 tarihinde 17 yaşında olan erkek kardeşi Cengiz Çevik de bir trafik kazasında yaşamını yitirmişti. Cengiz, tütün tarlasından evine dönerken yolun karşısına geçmeye çalışırken bir minibüs tarafından çarpılmıştı. Aile, iki yıl içinde yaşadığı bu kayıplarla büyük bir trajedi yaşamış oldu.