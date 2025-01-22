Bursa'nın İznik ilçesinde tarlaya gübre taşıyan bir traktör devrilerek feci bir kazaya neden oldu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Hasan Sarı (52), traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybederken, eşi yaralı olarak kurtuldu.

Kaza detayları

Hisardere Mahallesi'nde tarlasına gübre götürmek isteyen Hasan Sarı ve eşi, traktör ile yola çıktı. Seyir halindeyken traktörün devrilmesi sonucu Hasan Sarı traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Eşi ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Sürücü hayatını kaybetti

Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak Hasan Sarı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı olarak kurtulan eşi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.