Eğitim ve öğretim dönemi ara tatiline girerken, Uzman Klinik Psikolog Kerime Begüm Özkaya, çocukların teknolojik cihazlarla baş başa kalmasının tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dair uyarılarda bulundu. Ebeveynlerin, teknoloji kullanımını sınırlarken çocukları sosyal aktivitelerle de desteklemeleri gerektiği ifade ediliyor.

Uzman Klinik Psikolog Kerime Begüm Özkaya, özellikle çocukların eğitim yılındaki ara tatil dönemlerinde ekran bağımlılığının ciddi bir tehdit halini alabileceğine dikkat çekti. Teknolojik cihazların aşırı kullanımının, çocukların hem psikolojik hem de fiziksel sağlıklarını olumsuz yönde etkileyebileceğini belirten Özkaya, ebeveynlere çok önemli tavsiyelerde bulundu.

Özkaya, “Çocuklar teknolojik aletlerle baş başa kaldıklarında, gerçek dünyadan koparak sosyal izolasyon yaşayabilirler. Bu da ekran bağımlılığını tetikleyebilir. Teknolojik araçların bilinçli bir şekilde ve sınırlı sürelerde kullanılması gerekir,” diye konuştu. Uzman, özellikle çocukların odalarında yalnızca teknolojik cihazlarla vakit geçirmemeleri gerektiğinin altını çizdi.

Sosyal ihtiyaçlar ve fiziksel aktivitelerin önemi

Özkaya, çocukların gelişim sürecinde sosyal etkileşimler ve fiziksel aktivitelerin önemine vurgu yaparak, tatil dönemlerinde ailelerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmesinin büyük fayda sağlayacağını ifade etti. “Kitap okumak, fiziksel aktivitelerde bulunmak ve ilgi alanlarına yönelik etkinliklere katılmak, çocukların hem zihinsel hem de duygusal gelişimlerine katkı sağlar,” dedi.

Ayrıca, uzman psikolog, çocukların teknolojiyi ödül ya da ceza aracı olarak kullanmalarının yanlış olduğunu belirterek, teknolojinin dengeli ve sağlıklı bir biçimde hayatlarında yer alması gerektiğini vurguladı.

Özkaya, ekran başında fazla vakit geçirmenin, çocukların dikkat dağınıklığı, anksiyete, depresyon gibi psikolojik sorunlara yol açabileceğini belirtti. Ayrıca, aşırı teknoloji kullanımının fiziksel sağlık üzerinde de olumsuz etkiler yarattığını, göz sağlığı ve postür bozuklukları gibi problemleri beraberinde getirebileceğini söyledi.

Ailelere tavsiye

Ebeveynlerin çocuklarıyla geçirecekleri zaman konusunda daha bilinçli olmaları gerektiğini belirten Uzman Psikolog Kerime Begüm Özkaya, teknoloji kullanımını sınırlarken, çocuklara sosyal beceriler kazandıracak etkinlikler önerdi. Ailelerin, tatil dönemlerinde ekran süresini denetleyerek çocuklarına daha fazla sosyal etkileşim fırsatı sunmalarının, bu dönemin hem eğitici hem de sağlıklı geçmesine yardımcı olacağı ifade ediliyor.