Bursa'nın Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde, hurdacıların bulunduğu bölgede devriye görevi yapan Osmangazi Belediyesi Zabıta ekipleri, içinde zehirli etil kloroformat maddesi bulunan yaklaşık 80 varil tespit etti. Zabıtanın ihbarı üzerine, olay yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesindeki Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri sevk edildi.

AFAD KBRN ekipleri tarafından yapılan incelemede, varillerin kapaklarının açık olduğu ve bu nedenle etil kloroformat maddesinin etkisini kaybettiği, ancak uzun süre beklemeden dolayı metan gazı oluştuğu belirlendi.

Kimin bıraktığı tespit edildi

Yapılan araştırmalar sonucunda varillerin, geri dönüşüm işiyle uğraşan E.Y. tarafından bırakıldığı tespit edildi. Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından E.Y.'ye çevreyi tehlikeye atması nedeniyle 90 bin lira para cezası verildi.

Yetkililer, çevredeki vatandaşların sağlık ve güvenliğini tehdit eden bu tür olaylara karşı dikkatli olunması ve şüpheli durumların hemen yetkililere bildirilmesi konusunda uyarılarda bulundu.