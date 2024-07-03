Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Yolçatı Mahallesi'nde çıkan yangın, çevrede büyük bir tahribata yol açtı. Peki bu yangın neden çıktı ve nasıl bu kadar hızlı yayıldı? İşte mahalleliden bomba iddialar...Esmanur GÜLBAHAR/Musa YEŞİLDAĞ/HERKES DUYSUN BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan Yolçatı Mahallesi’nde başlayan ve Uludağ Üniversitesi Kampüsü’nde bulunan ormanı büyük ölçüde tahrip eden yangının ardından Yolçatı Mahallesi sakinleri Herkes Duysun mikrofonuna konuştu.

Makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak Uludağ Üniversitesi'ne ulaştı. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın, 10 saatin sonunda kontrol altına alındı. Mahalle halkının iddialarına göre yangının çıktığı alanda Uludağ Üniversitesinin ördüğü çitler vardı ve itfaiye ekipleri çitlerden dolayı üniversiteye giremedi, bu da yangına hızlı müdahalenin önüne geçerek büyümesine sebep oldu.

Köyün girişinde başlayan yangının ardından Yolçatı Mahallesi’nin çıkışında da bir yangın çıktığını belirten Yolçatı Mahalle esnafı, “Bu sabah Yolçatı’nın girişinde de yangın çıktı. Yangının çıkış sebebi bilinmiyor.” dedi.

YANGINA HURDACILAR MI SEBEP OLDU?

Hurdacıların çekyat ve pislikleri yakmasından dolayı yangın çıktığını iddia eden bir vatandaş, Uludağ Üniversitesinin ördüğü çitlerden dolayı itfaiye ekiplerinin üniversiteye giremediğini ve yangının Yolçatı’dan üniversiteye doğru ilerlediğini dile getirdi. Vatandaş aynı zamanda şu iddiada bulundu:

“Yangın, üniversiteye doğru ilerliyor. İtfaiye, üniversitenin ördüğü çitlerden dolayı yangının yürüdüğü alana giremiyor. İtfaiyenin, yangın alanına ulaşabilmesi için 20 kilometre dolaşması gerekiyor. Bu sefer yangın büyüyor. Bu üniversitenin suçudur. 3 noktada yol var ve üçü de kapalı, yolları açmış olsaydı, bu kadar büyümezdi.”

“ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KALE GİBİ ÇİT ÖRDÜ”

Bir diğer mahalle sakini ise “Ot kuruyunca eskilik olur. Eskiden hayvanlar vardı, eskilikleri yiyordu. Biri bir sigara içse tutuşuyor. Kale gibi demirler çektiler. Kimse giremiyor. Cezaevi gibi duvar çekildi. Hayvanlar yandı, koyunlar ve inekler yandı.” dedi.

YOLÇATI KÖYLÜLERİ ELİNDEN GELENİ YAPTI

Köylülerin, hurda işleriyle uğraşan kişilerin yaktıkları eşyalardan dolayı yangın çıktığına dair duyum aldıklarını belirten bir mahalle esnafı da yangının rüzgarın etkisiyle yayıldığını ve köylüler olarak ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

YANGININ ÇIKTIĞI YOLÇATI KÖPRÜSÜ CİVARINA GÜVENLİK GEREKİYOR

Yolçatı Mahalle Muhtarı Halil Kaya ise Herkes Duysun mikrofonuna yaptığı açıklamada, yangının çıktığı yolun tehlikeli olduğunu ve o yolun güvenliğinin alınması gerektiğini belirtti. Muhtar Kaya şu ifadeleri kullandı:

“Biz cemiyet esnasında ihbar aldık. Olay yerine ulaştık ve gittiğimizde yangın başlamıştı. Akabinde ilçe kaymakamımız, Bursa valimiz, büyükşehir belediye başkanımız ve Nilüfer belediye başkanımız geldi. Müdahale edildi, yaklaşık 10 saat sürdü. Gece saat 00:00-01.00 civarında söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yol kenarında atıklar tutuşturulmuş ya da sigara izmaritinden dolayı yangın çıkmış, tam olarak bilinmiyor. Ancak o yol tehlikeli, yetkililerimizle görüştük. Belli noktalara güvenlik sağlanacak. Kontrolsüz bir yol. Bu kaza, hepimizi üzdü. En önemlisi can kaybının olmamasıdır. Üniversitenin Görükle kampüsüne ulaştı. Tel duvarlarından dolayı sağa sola pek sıçramadı fakat biraz Özlüce merasına sıçradı. Bizim kendi mahallemizde herhangi bir etki görülmedi. Yetkililere sesleniyoruz, o yolun güvenliğinin alınması gerekiyor. Biz de muhtar olarak elimizden geleni yapıyoruz.”