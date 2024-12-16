Bursa’dan İzmir’e seyahat eden bir araç, yolculuk sırasında büyük bir sürprizle karşılaştı. Karacabey ilçesinden yola çıkan Yusuf Mol’un kullandığı araç, Balçova’ya ulaştığında kaput panjurunda sıkışan bir şahin fark edildi. Mol, kedilerin garip davranışlarını fark ettikten sonra aracında yaptığı incelemede, kaputun ön kısmında şahini buldu ve hemen Balçova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.

345 kilometrelik yolculuk ve şaşkınlık yaratan durum

Yusuf Mol’un ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 345 kilometre yol kat eden şahini buldu. Şahinin kaput panjurunda ne kadar süreyle sıkıştığı tahmin edilemiyor ancak bu ilginç yolculuk, ekipleri şaşkına uğrattı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, polis ekiplerinin tutanak tutmasının ardından şahini bulunduğu yerden kurtarmayı başardı.

Şahin, tedavi için veteriner polikliniğine teslim edildi

Yapılan incelemede, şahin üzerinde bulunan bileklik sayesinde, Ankara’da kayıt altına alındığı belirlendi. Balçova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, şahini İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Küçük Hayvan Polikliniği’ne teslim etti. Burada tedavi altına alınan şahin, ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmek üzere yol alacak.