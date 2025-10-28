AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Cumhuriyetin 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayarak Türkiye’nin demokrasi, kalkınma ve terörsüz bir gelecek hedefiyle ilerlediğini belirtti.

Bursalı, Cumhuriyet’in ilanının 102. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirterek, “Cumhuriyetimizin 102. yılında gururla, birlikte ileriye yürüyoruz” dedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin, bağımsızlık, eşitlik ve hürriyet ideallerinin sembolü olduğunu vurguladı.

Bursalı, AK Parti iktidarlarının 23 yıldır Cumhuriyetin temel ilkelerini koruyup güçlendirdiğini söyledi. Eğitim, sağlık, ulaşım ve sosyal güvenlik gibi alanlarda yapılan yatırımların halkın yaşam standardını yükselttiğini belirtti. “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken hedefimiz; Türkiye’yi daha güçlü ve müreffeh bir geleceğe taşımaktır” dedi.

Bursalı, “Terörsüz Türkiye Süreci”ne de değinerek, ülkenin güven ve istikrar ortamının korunması için verilen mücadelelerin olumlu sonuçlar verdiğini ifade etti. “Bugün ülkemizin dört bir yanında güven ve huzur sağlandı. Her türlü terörün kökünü kazımakta kararlıyız” dedi.

Cumhuriyetin 102. yılında Türkiye’nin her alanda dönüşüm yaşadığına dikkat çeken Bursalı, “Başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Milletimizin birlik ruhuyla Türkiye Cumhuriyeti aydınlık yarınlara yürümeye devam edecektir. Yaşasın Cumhuriyet” ifadelerini kullandı.