İzmir Körfezi’nde yeniden balık ölümleri yaşanması siyasetin gündemine taşındı. AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, yaptığı yazılı açıklamada yaşanan çevre felaketinin en büyük sorumlusunun İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu söyledi. İZSU’nun yıllardır arıtma tesislerinde aynı sorunları sürdürdüğünü dile getiren Bursalı, “Defalarca para cezası uygulanmasına rağmen hâlâ mevzuata uyulmuyor. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nde 4. Faz tamamlanmasına rağmen tesis düzgün işletilemiyor. Sürekli devre dışı bırakılan izleme sistemi ve açık bırakılan by-pass hattı bu tabloyu daha da ağırlaştırıyor” diye konuştu.

“Geçen yılki değerlerle aynı, ilerleme yok”

Balık ölümlerinin temel sebebinin körfezdeki düşük oksijen seviyeleri olduğuna dikkat çeken Bursalı, Büyükşehir Belediyesi’nin dip taraması yapmamasını ve akıntıyı sağlayamamasını eleştirdi. Bursalı, “16-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılan ölçümlerde Bostanlı’da çözünmüş oksijen seviyesi 3,70 mg/L, Melas ağzında ise 0,03 mg/L çıktı. Yani geçen yıldan bu yana hiçbir gelişme sağlanmamış. Körfezin kirlilik yükü aynı seviyede” dedi.

“Çevre Bakanlığı çalışıyor, yerel yönetim sorumluluk almıyor”

Bursalı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın konuyla ilgili ciddi bir çalışma yürüttüğünü belirterek, “Bakanlığımız öncülüğünde kurulan Bilim Kurulu geçen yıl İzmir Körfezi Acil Eylem Planı hazırladı, görev dağılımı yaptı. Ancak yerel yönetim üzerine düşeni yapmadığı sürece hiçbir plan kalıcı çözüm üretemez” ifadelerini kullandı.

“İzmir halkı bu sorumsuzluğu görüyor”

Açıklamasının sonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU’ya çağrıda bulunan Bursalı, şunları kaydetti:

“Eğer bu ihmal devam ederse Körfez’deki tablo daha da ağırlaşacak. İzmir halkı artık bu vurdumduymazlığı görüyor. Körfezimizin, şehrimizin geleceği için bu sorumsuzluğa son verilmesi şarttır.”