Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD) tarafından yürütülen ve İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen “Bağımlılıkla Mücadelede Sanayi Elçileri” projesi kapsamında, çocuklara tarım temelli bir çözüm sunacak Tarım Köyü kuruluyor. Projede Kemalpaşa Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Yeşilay İzmir Temsilciliği de paydaş olarak yer aldı.

Proje çocuklara ve ailelere ulaştı

KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Işıklı, projenin yalnızca sanayi çalışanlarına yönelik bir farkındalık programı olmadığını, çocuklar ve aileler için de sosyal bir değişim ve bilinçlenme hareketi olduğunu söyledi. Işıklı, “Fabrikalarımızda ve okullarda yapılan gözlemler, çocukların toprağa dokunarak üretmenin hazzını yaşamasının bağımlılıkla mücadelede önemli olduğunu gösterdi. Bu ihtiyaç bizi Tarım Köyü projesini kapsamlı şekilde geliştirmeye taşıdı” dedi.

30 dönümlük alanda eğitim ve üretim başladı

Tarım Köyü, Kemalpaşa Sütçüler bölgesinde yaklaşık 30 dönümlük bir alanda kuruluyor. Altyapı çalışmaları hızla devam ediyor. Alan etrafı çevrildi ve parselasyon çalışmaları tamamlandı. Eğitim modüllerine ayrılmış parsellerde bazı bölümler doğrudan okullara tahsis edilecek. Çocuklar adaçayı, kekik gibi aromatik bitkileri yetiştirerek tarımı öğreniyor ve üretmenin önemini fark ediyor.

Köy evi ve aktiviteler planlandı

Tarım Köyü merkezinde inşa edilen Köy Evi, toplantı ve eğitim salonlarına ev sahipliği yapacak. Ayrıca çocuklara doğa içinde fiziksel ve sosyal aktiviteler sunacak “Survivor parkurları” da yer alıyor.

Arkas Grubu projeye destek verdi

Tarım Köyü projesine Arkas Grubu ana sponsor olarak destek verdi. Ayrıca bireysel bağışçılarla iş birliği sürüyor. Projenin koordinasyonu Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı liderliğinde yürütülüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ise tarımsal alanın düzenlenmesi ve hangi okulun hangi ürün üzerinde çalışacağına dair planlamaları yapıyor.

Çocuklara sağlıklı yaşam becerileri kazandırıldı

Işıklı, projenin sadece tarım deneyimi sunmadığını, bağımlılık riski altındaki gençlere sağlıklı yaşam becerileri kazandırmayı hedeflediğini vurguladı. “Bugünün çocukları ekran bağımlılığı, madde bağımlılığı ve sosyal izolasyon gibi tehditlerle karşı karşıya. Bu proje ile onları doğaya, toprağa ve üretime yönlendiriyor; spor ve sosyalleşme ile tanıştırıyoruz. Hedefimiz, potansiyellerini keşfetmelerini ve bağımlılıklardan uzak kalmalarını sağlamak” dedi.

Tarım Köyü kısa süre içinde faaliyete geçecek

İnşa ve düzenlemeleri hızla devam eden Tarım Köyü’nün, eğitim modülleriyle birlikte kısa süre içinde faaliyete geçmesi planlanıyor. KESİAD, farkındalık eğitimlerini fabrikalarda sürdürürken, Tarım Köyü ile interaktif saha eğitimleri ve faaliyetleri sunarak bölgeye bağımlılıkla mücadelede kalıcı bir tarım alanı bırakmayı hedefliyor.