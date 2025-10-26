AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, PKK’nın Türkiye’den çekilme kararı ve silah bırakma süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bursalı, “Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi bir eşiği geride bıraktık. Türkiye, kardeşliğini pekiştirmiş güçlü bir geleceğe adım adım ilerliyor” dedi.

“Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi bir eşiği geride bıraktık”

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, PKK’nın Türkiye içindeki unsurlarıyla birlikte Irak ve Suriye başta olmak üzere bölgedeki silahlı yapılanmalarının feshi ve silah bırakma süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bursalı, sürecin Türkiye’nin güvenlik, istikrar ve milli birlik hedefleri doğrultusunda kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, “PKK’nın Türkiye’den çekilme kararı alması ve silah bırakma sürecine dönük yeni adımların atılacağının açıklanması, ‘Terörsüz Türkiye’ yol haritasındaki ilerlemenin somut bir sonucudur” dedi.

“Çekilme kararı, kararlılığın somut bir göstergesidir”

Bursalı, açıklamasında sürecin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“İç cephemizi tahkim ederek yürüttüğümüz bu süreçte bugün önemli bir eşiği daha geride bırakmış bulunuyoruz.

PKK’nın çekilme kararı, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefinde gelinen kararlılığın somut bir göstergesidir.”

“Yeni bir dönemin kapıları aralanacaktır”

Bursalı, terör unsurlarının ülke sınırları dışına çekilmesi ve silah bırakma iradesinin Türkiye’nin güvenliği açısından kritik bir adım olduğunu vurguladı.

“Yıllardır milletimizin ayağında pranga olan terörün tamamen ortadan kalkmasıyla Türkiye yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır.

Cumhur İttifakı ortağımız MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek iradesiyle bu süreç, bir devlet politikasına dönüşmüştür."

Bursalı, sürecin bölgesel tehditlere karşı güçlü bir cevap niteliği taşıdığını da sözlerine ekledi.

“TBMM, sürecin en güçlü demokratik dayanağı oldu”

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, TBMM çatısı altında yürütülen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarının önemine dikkat çekti: