İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen İZKİTAP – 6. İzmir Kitap Fuarı, hafta sonunda on binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Bugün fuarın son günü ve edebiyat dolu etkinlikler devam ediyor.

İZKİTAP’ta edebiyat şöleni devam ediyor

İzmir, hafta sonunda kültür ve edebiyatla dolu bir atmosfere büründü. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kültürpark’ta düzenlenen İZKİTAP – 6. İzmir Kitap Fuarı, Cumartesi günü (dün) on binlerce kitapseveri ağırladı. Her yaştan okuru yazarlarla, hikâyelerle ve şiirlerle buluşturan fuar, İzmir’e adeta bir kültür şöleni yaşattı.

Ünlü yazarlar okurlarıyla buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle gerçekleştirilen İZKİTAP, hafta sonunda büyük ilgi gördü. Polisiye romanlarıyla tanınan Ahmet Ümit, gazeteci Emin Çapa ve yazar Sema Soykan okurlarıyla söyleşilerde buluştu.

Ayrıca Saygı Öztürk, Mustafa Balbay, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Tuğrul Keskin, Hidayet Karakuş ve Yılmaz Aslantürk gibi isimler, kitaplarını imzaladı. Kalabalık etkinlik alanlarında uzun imza kuyrukları oluştu.

Fuarın son gününde dopdolu program

Fuarın son günü olan 26 Ekim Pazar günü, edebiyat ve tarih meraklılarını renkli bir program bekliyor.

Yazar Piraye, saat 14.00’te İzmir Sanat’ta okurlarıyla buluşacak. Selçuklular Cumhuriyet’in ışığında buluşacak İçeriği Görüntüle

Tarihçi ve yazar Sinan Meydan, “Adım Adım Cumhuriyet” başlıklı söyleşiyle Uzun Havuz Etkinlik Alanı’nda yer alacak.

Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) İzmir Temsilciliği’nin düzenlediği “İtirazım Var! Şiir Dinletisi” ise İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.

Ayrıca gün boyunca çok sayıda yazar, şair ve akademisyen, imza etkinlikleriyle kitapseverlerle buluşacak.

Etkinlik takvimi kitapizmir.com.tr adresinden takip edilebiliyor.