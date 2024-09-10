İnegöl’de bir büfede başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek yanındaki mobilya imalathanesinin sünger deposuna sıçradı. Yangında bir kişi yaralanırken, her iki iş yerinde de ciddi hasar meydana geldi.

Yangının sebebi ocaktan sıçrayan alevler

Saat 17.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 7. Sokak'ta bulunan büfede meydana gelen yangının çıkış nedeni olarak ocaktan sıçrayan alevler gösteriliyor. Büfede başlayan yangın hızla büyüyerek tüm mekanı sarstı.

Mobilya imalathanesinde büyük hasar

Alevlerin kısa sürede büyümesi sonucu, yandaki mobilya imalathanesinin 2. katındaki sünger deposuna da sıçradı. Yangın, imalathanede büyük hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri, olay yerine hızlı bir şekilde sevk edildi ve alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yaralı personel hastaneye kaldırıldı

Yangını söndürmeye çalışan mobilya imalathanesi çalışanı Yunus P. (33), ellerinde oluşan yanıklar nedeniyle yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yunus P.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yangının nedeni araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatıldı. Yetkililer, yangının kesin nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.