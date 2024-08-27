Bursa'nın İznik ilçesinde yer alan çam ormanlarında, Tacir Mahallesi ile Mecidiyeköy Mahallesi arasında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangına 6 uçak, 3 helikopter, 52 araç ve 159 personelle müdahale edilirken, rüzgarın şiddetinin azalması çalışmaları kolaylaştırdı. Bölgedeki köylerden de sulama tankerleri sevk edilmesi için anonslar yapıldı.

Yangın, İznik ilçesinin Tacir ve Mecidiyeköy mahalleleri arasında saat 16.00 sıralarında başladı. İlk müdahale İznik Orman ekipleri ve itfaiye ekiplerince yapıldı. Ancak yangının hızla büyümesi üzerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nden takviye ekipler bölgeye yönlendirildi.

Yangının söndürülmesi için havadan 6 uçak ve 3 helikopter görev yaparken, karadan da 52 araç ve 159 personel müdahalede bulunuyor. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, havadan yapılan müdahalenin yangını kontrol altına almakta etkili olduğunu belirtti.

Yangının büyümesiyle birlikte bölgedeki köylerden yardım çağrıları yapıldı. Elbeyli, Tacir ve Ömerköy gibi çevre köylerin camilerinden, yangın bölgesine sulama tankerleri gönderilmesi için anonslar yapıldı. Bölgedeki çiftçiler de yangını söndürmek için seferber olarak destek verdi.

Yangına müdahale eden ekipler, rüzgarın şiddetinin azalmasının çalışmalarını kolaylaştırdığını belirtti. İznik'in güney batı kısmında yoğunlaşan yangına karşı hava desteği büyük önem taşıyor. Yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.