Bursaspor, TFF 3. Lig’de taraftar desteğiyle rekorlar kırmaya devam ediyor. 15 Eylül 2024'teki Tokat Belediye Plevne Spor maçıyla kırdığı rekorun ardından, Muş Spor Kulübü maçında bu kez 43 bin 160 taraftar stadyumu doldurdu. Maç golsüz bitse de Bursaspor'un tribünlerdeki gücü, bir kez daha kendini gösterdi.

Bursaspor taraftarı yalnız bırakmıyor

Bursaspor’un TFF 3. Lig’deki seyirci desteği, takımın her maçında dikkat çekiyor. Yeşil-beyazlı taraftarlar, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda oynanan Muş Spor Kulübü karşılaşmasında yine büyük bir coşkuyla takımını destekledi. 43 bin 160 taraftar, stadyumu doldurarak yeni bir seyirci rekoru kırdı. Önceki rekor, sadece birkaç hafta önce Tokat Belediye Plevne Spor maçında 41 bin 300 taraftarla kırılmıştı.

Maç golsüz tamamlandı

Bursaspor ve Muş Spor Kulübü arasındaki mücadele her ne kadar golsüz sonuçlansa da sahadaki mücadele nefes kesti. Bursaspor’un ofansif girişimlerine rağmen kaleci performansı ve savunma hattı, maçı berabere sonlandırdı. Bu sonuçla birlikte Bursaspor, puan cetvelinde orta sıralarda kalmaya devam ediyor.

Tribünlerde şov devam ediyor

Bursaspor taraftarları, sadece sayılarıyla değil, yarattıkları atmosferle de adeta bir şölen havası yaşattı. Yeşil-beyazlı bayraklar ve tezahüratlar, stadyumun her köşesini doldurdu. Taraftarların bu desteği, kulübün yeniden üst liglere dönme hedefini canlı tutuyor.