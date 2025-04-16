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Neşe Tevetoğlu’nun, oğluna Tarkan ismini 1970'li yıllarda popüler olan Tarkan adlı çizgi roman karakterinden esinlenerek verdiği biliniyor. Sanatçı Tarkan, annesiyle olan bağını röportajlarında sık sık dile getirmişti.

Uzun süredir Antalya’da ikamet eden Neşe Tevetoğlu, tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, cenaze töreninin 18 Nisan Perşembe günü İstanbul’da düzenleneceği bildirildi. Tarkan ise acı haberi almasının ardından Avrupa turnesini yarıda bırakarak Türkiye’ye döndü.

Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu’nun geçtiğimiz yıl İstanbul’da damar tıkanıklığı nedeniyle acil ameliyata alındığı ve tedavi sonrası sağlığına kavuştuğu açıklanmıştı. Ancak son dönemde bacağındaki sağlık sorunları nedeniyle yeniden tedavi sürecine alınmıştı.

Sanatçı Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu, bir süredir tedavi gördüğü Antalya’daki hastanede kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haberi Almanya turnesi sırasında alan Tarkan, derhal İstanbul’a döndü. Cenaze töreni 17 Nisan Perşembe günü İstanbul’da gerçekleştirilecek.

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