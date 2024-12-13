TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren iki köklü kulüp, Bursaspor ve Karşıyaka, yarın 18 yıl sonra liglerde karşı karşıya gelecek. Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’te başlayacak ve özel bir ulusal televizyon kanalından canlı yayınlanacak. Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun da protokol tribününden izleyeceği mücadeleye ev sahibi taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Bursaspor formda, Karşıyaka zor günler geçiriyor

Bu sezon namağlup bir performans sergileyen Bursaspor, ligde 14 haftada 12 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 38 puanla lider durumda. İzmir temsilcisi Karşıyaka ise sezona hızlı bir başlangıç yapmasına rağmen son haftalarda düşüşe geçti. Sezonun ilk 8 haftasında namağlup lider olan Karşıyaka, yaşanan yönetim krizleri ve Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan’ın vefatı sonrası zor günler geçiriyor. Son 6 maçında sadece 1 galibiyet alabilen ve üçüncü sıraya gerileyen yeşil-kırmızılılar, 27 puanda bulunuyor.

Tarihi rekabet yeniden canlanıyor

İki takım liglerde en son 17 Nisan 2006’da karşılaşmış, o mücadeleyi Bursaspor 1-0 kazanmıştı. Karşıyaka ve Bursaspor, liglerde Bursa’da ise son olarak 20 Kasım 2005’te karşı karşıya gelmişti. Ayrıca iki ekip 2020’de Ziraat Türkiye Kupası’nda karşılaşmış ve normal süresi 1-1 biten maçta Bursaspor penaltılarla galip gelmişti.

Deplasman kontenjanı krizi

Bursa İl Spor Güvenlik Kurulu, Karşıyaka taraftarlarına yalnızca 500 kişilik kontenjan ayırdı. Normalde 2150 kişilik deplasman tribününden yüzde 5'lik kontenjanın verilmediğini savunan Karşıyaka taraftarları bu karara tepki gösterdi. Karşıyaka Spor Kulübü ise yaptığı açıklamada, yasal kontenjan haklarının tamamını talep ettiklerini belirtti.

Karşıyaka’da eksikler ve dönüşler

Karşıyaka’da son 3 maçta cezası nedeniyle forma giyemeyen Hakan Barış, Bursaspor deplasmanının kadrosuna dahil edildi. Ancak kaptanlar Cenk Ahmet ve Onur Akbay sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Yönetimsiz kalan yeşil-kırmızılılarda, deplasman masraflarını Ayhan Gültekin üstlendi.

Zirve yarışı kızışıyor

Bu kritik maçta Bursaspor, sezonun ilk yarısını namağlup tamamlamayı ve liderliğini perçinlemeyi hedeflerken, Karşıyaka ise rakibine ilk mağlubiyetini tattırarak zirve yarışında tekrar söz sahibi olmayı amaçlıyor.