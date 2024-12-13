14 Aralık Cumartesi günü, Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Burhaniye’de önemli bir mücadeleye çıkacak. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) 14. hafta karşılaşmalarında, Manisa temsilcisi Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor, Aslan Yol Burhaniye Belediyespor ile Burhaniye Spor Salonu’nda karşılaşacak. Maç, saat 17.00’de başlayacak.

İki ekip arasındaki rekabet

Bu karşılaşma, Manisa'nın tek kadın basketbol takımı olan Turgutlu Belediyespor için büyük önem taşıyor. 23 puanla 2. sırada yer alan Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor, 19 puanla 9. sıradaki Aslan Yol Burhaniye Belediyespor karşısında galibiyet arayacak. Maç aynı zamanda Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Başantrenör Örücü: “Motivasyonumuz yüksek”

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor’un başantrenörü İstemihan Örücü, takımın hafta boyunca Burhaniye maçına hazırlandığını belirterek, “Geçtiğimiz hafta Çankaya Üniversitesi’ne karşı rahat bir galibiyet aldık ve bu zafer takımımızın motivasyonunu yükseltti. Burhaniye ekibiyle oynayacağımız maç için çok çalıştık ve galip geleceğimize inanıyoruz” dedi.

Şampiyonluk yolunda kritik adım

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Burhaniye deplasmanında alacağı galibiyetle şampiyonluk yolundaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Taraftarlar, takımlarının bu zorlu deplasmandan zaferle döneceğine güveniyor.