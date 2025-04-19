Valladolid – Osasuna maçı 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 15:00'te S Sport Plus ve S Sport kanallarından canlı yayınlanacak.

Valladolid ile Osasuna, 20 Nisan 2025 Pazar günü İspanya La Liga mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Saat 15:00’te başlayacak karşılaşma S Sport Plus ve S Sport kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

20 Nisan 2025 Valladolid vs Osasuna maçı yayın bilgileri

İspanya La Liga kapsamında oynanacak Valladolid – Osasuna karşılaşması, 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 15:00'te başlayacak. Müsabaka S Sport Plus ve S Sport kanallarından canlı izlenebilecek.

S Sport Plus yayın bilgileri

S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli olarak hizmet vermektedir.

S Sport yayın bilgileri

S Sport kanalı, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 ve Vodafone TV 11 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifreli olarak izlenebilmektedir.

Maç nerede oynanacak?

Valladolid ile Osasuna arasındaki mücadele, İspanya'nın Valladolid kentinde bulunan José Zorrilla Stadyumu'nda oynanacak.