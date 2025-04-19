Valladolid – Osasuna maçı 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 15:00'te S Sport Plus ve S Sport kanallarından canlı yayınlanacak.

Valladolid ile Osasuna, 20 Nisan 2025 Pazar günü İspanya La Liga mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Saat 15:00’te başlayacak karşılaşma S Sport Plus ve S Sport kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

20 Nisan 2025 Valladolid vs Osasuna maçı yayın bilgileri

İspanya La Liga kapsamında oynanacak Valladolid – Osasuna karşılaşması, 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 15:00'te başlayacak. Müsabaka S Sport Plus ve S Sport kanallarından canlı izlenebilecek.

S Sport Plus yayın bilgileri

S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli olarak hizmet vermektedir.

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S Sport yayın bilgileri

S Sport kanalı, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 ve Vodafone TV 11 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifreli olarak izlenebilmektedir.

Maç nerede oynanacak?

Valladolid ile Osasuna arasındaki mücadele, İspanya'nın Valladolid kentinde bulunan José Zorrilla Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ