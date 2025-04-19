Valladolid – Osasuna maçı 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 15:00'te S Sport Plus ve S Sport kanallarından canlı yayınlanacak.
Valladolid ile Osasuna, 20 Nisan 2025 Pazar günü İspanya La Liga mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Saat 15:00’te başlayacak karşılaşma S Sport Plus ve S Sport kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
20 Nisan 2025 Valladolid vs Osasuna maçı yayın bilgileri
İspanya La Liga kapsamında oynanacak Valladolid – Osasuna karşılaşması, 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 15:00'te başlayacak. Müsabaka S Sport Plus ve S Sport kanallarından canlı izlenebilecek.
S Sport Plus yayın bilgileri
S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli olarak hizmet vermektedir.
S Sport yayın bilgileri
S Sport kanalı, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 ve Vodafone TV 11 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifreli olarak izlenebilmektedir.
Maç nerede oynanacak?
Valladolid ile Osasuna arasındaki mücadele, İspanya'nın Valladolid kentinde bulunan José Zorrilla Stadyumu'nda oynanacak.