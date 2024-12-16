Yeşildere Caddesi'nde Zincirleme Kaza Trafik Yoğun

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Sürücülerden trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri rica edildi.

Yetkililer, Yeşildere Caddesi’ni kullanacak sürücüleri alternatif güzergahları tercih etmeleri konusunda uyardı. Kaza ile ilgili ekiplerin müdahalesi sürerken, bölgede trafiğin normale dönmesinin biraz zaman alabileceği belirtiliyor.

Kaza sonrası araçların yol dışına alınması için çalışmalar devam ederken, trafik akışında ciddi bir yavaşlama gözlendi. Trafik akımının sonu Şaraphane Köprüsü mevkine kadar uzandı.

İzmir’in Karabağlar istikametindeki Yeşildere Caddesi’nde, köprü üzerinde meydana gelen 4 araçlı zincirleme trafik kazası , bölgede yoğunluğa neden oldu.

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