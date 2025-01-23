Marmara Denizi’ni tehdit eden müsilaj sorunu için BURULAŞ harekete geçti. Mudanya ve Gemlik Körfezi’nde deniz yüzeyi temizleme çalışmaları başladı.

2021 yılında Marmara Denizi’nde geniş çaplı etkileri hissedilen deniz salyası (müsilaj) felaketi, deniz ekosistemini ciddi şekilde tehdit etti. Bu çevresel sorun, deniz canlılarının yaşam alanlarını daraltarak Marmara Denizi’nin biyoçeşitliliğini tehlikeye soktu.

Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği (BURULAŞ), müsilaj sorununa çözüm üretmek amacıyla harekete geçti. Mudanya ve Gemlik Körfezi’nde deniz yüzeyi temizleme çalışmalarına, BURULAŞ-1 Deniz Yüzey Temizleme Gemisi ile başlandığı duyuruldu.

BURULAŞ’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Marmara Denizi’mizi temiz ve yaşanabilir tutmak için çalışıyoruz. Mudanya ve Gemlik Körfezi’nde meydana gelen müsilaj sorununa karşı harekete geçtik. BURULAŞ-1 Deniz Yüzey Temizleme Gemimiz ile temizlik çalışmalarımıza başladık. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, doğamıza sahip çıkmak ve denizlerimizi korumak için var gücümüzle çalışıyoruz, mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.”