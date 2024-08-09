Türkiye’nin boks tarihine adını altın harflerle yazdıran Buse Naz Çakıroğlu, Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya için ringe çıkıyor. Avrupa Şampiyonu olan ve olimpiyatlara kota alan ilk Türk kadın boksörü unvanına sahip olan Çakıroğlu, final maçında Çinli Yu Wu ile karşı karşıya gelecek.

Altın madalya mücadelesi

Buse Naz Çakıroğlu, Paris Yaz Olimpiyatları'nda altın madalya için büyük bir mücadele veriyor. Son 16 turunda Herrera'yı, çeyrek finalde Kaivo-oja'yı ve yarı finalde Villegas'ı mağlup eden milli boksörümüz, 50 kilo kategorisinde finale adını yazdırmayı başardı. Finalde ise kendisini zor bir rakip bekliyor: Çinli Yu Wu. Çakıroğlu, bu kritik maçı kazanarak altın madalyanın sahibi olmayı ve Türk boks tarihine geçmeyi hedefliyor.

Maç tarihi ve yayın bilgileri

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği bu önemli final maçı, 9 Ağustos Cuma günü saat 22.47'de gerçekleştirilecek. Buse Naz Çakıroğlu'nun altın madalya hedefiyle çıkacağı bu müsabaka, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Buse Naz Çakıroğlu’nun geçmiş başarıları

Buse Naz Çakıroğlu, spor kariyerine Trabzon’da başladı ve kısa sürede büyük başarılar elde etti. 2017 yılında Avrupa Boks Birliği Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Çakıroğlu, 2018'de Avrupa Büyükler Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. 2019'da Alcobendas'ta düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda tekrar altın madalya kazandı. Tokyo Olimpiyatları'nda ise finalde Bulgar rakibi Stefka Krasteva’ya yenilerek gümüş madalyada kalmıştı.

Buse Naz Çakıroğlu, ringdeki yüksek tekniği ve hareketli boks stiliyle tanınıyor. Tokyo'da kazandığı olimpiyat gümüş madalyası, onun ne kadar yetenekli bir sporcu olduğunu gösterdi. 2022 yılında hem Dünya Şampiyonası'nda hem de Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Çakıroğlu, başarısını her geçen gün artırıyor.

Elde ettiği en son başarılar

2024 Avrupa Şampiyonası 52 kg Altın Madalya

52 kg Altın Madalya 2023 Avrupa Oyunları 50 kg Altın Madalya

50 kg Altın Madalya 2022 Akdeniz Oyunları 50 kg Bronz Madalya

50 kg Bronz Madalya 2022 Dünya Şampiyonası 50 kg Altın Madalya