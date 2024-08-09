Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Çinli rakibi Yu Wu'ya karşı zorlu mücadeleyi kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'nin gururu Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda büyük bir başarıya imza attı. 50 kilo kategorisinde altın madalya için ringe çıkan milli boksörümüz, Çinli Yu Wu'ya karşı zorlu bir mücadele verdi. Maçı kaybeden Çakıroğlu, Olimpiyat ikincisi olarak Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı.

Yu Wu karşısında zorlu anlar

Buse Naz Çakıroğlu, Paris Olimpiyatları'nda altın madalya hedefiyle çıktığı final maçında, Çinli rakibi Yu Wu ile karşılaştı. Baştan sona çekişmeli geçen maçta, rakibinin savunmasını aşmakta zorlanan Çakıroğlu, tüm çabasına rağmen galibiyete ulaşamadı. Finalde ikinci olan Çakıroğlu, Türkiye'ye gümüş madalya kazandırarak büyük bir gurur yaşattı.

Olimpiyat ikincisi olarak Türk Boks tarihine geçti

Tokyo Olimpiyatları'nda da gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu, bu kez Paris 2024’te bir kez daha büyük bir başarıya imza attı. Olimpiyat ikincisi olarak Türkiye’ye dönen milli sporcumuz, Türk boks tarihine bir kez daha adını altın harflerle yazdırdı.