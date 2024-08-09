Yunusemre Belediyesi, ilçede sanat dolu akşamlar sunan "Yuntdağı Sanat Günleri" kapsamında düzenlediği Açık Hava Sinema etkinlikleri ile halkı kültür ve sanatla buluşturmaya devam ediyor. Etkinliklerin ilki, Osmancalı Mahallesi'nde gerçekleştirilirken, halkın bu etkinliğe yoğun ilgi gösterdiği gözlemlendi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, sanat etkinliklerinin, halkın sosyal hayatını renklendirmeyi ve kültürel bağlarını güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. Başkan Balaban, "Günlük hayatın stresi altında olan vatandaşlarımızın, bir an olsun bu stresten uzaklaşıp keyifli vakit geçirmelerini sağlamak bizim için büyük bir mutluluk kaynağı," dedi.

Açık Hava Sinema etkinliği, çeşitli mahallelerde devam edecek ve vatandaşlara unutulmaz bir yaz akşamı yaşatmayı amaçlıyor. Bu etkinlikler sayesinde, Yunusemre halkı, kültür ve sanatın birleştirici gücünü deneyimleme fırsatı buluyor. Sinema akşamları, sadece film izleme deneyimi sunmanın ötesinde, toplumsal dayanışma ve birlik duygusunu pekiştiren bir etkinlik olarak öne çıkıyor.