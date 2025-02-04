Buse Terim, geçtiğimiz yaz İtalya'da karşılaştığı David Beckham'la fotoğraf çektiremeyince büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. O zamanlar Capri Adası'nda tatil yapan Terim, ünlü futbolcuya fotoğraf çekilme isteğiyle yaklaşmış ancak Beckham tarafından reddedilmişti. O anı sosyal medyada paylaşarak üzüntüsünü dile getiren Buse Terim, "Nasıl sallamadı Beckham ya" şeklinde bir gönderi paylaşmıştı.

Ancak bu kez İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikte karşılaştıkları David Beckham'la fotoğraf çektirme fırsatı buldu. Bu kez mutlu sona ulaşan Terim, sosyal medya hesabından Beckham'la çektirdiği fotoğrafı "Başardım diyebilir miyiz?" notuyla paylaştı. Terim'in fotoğrafı, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.