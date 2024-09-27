Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Küçük kızın kaybolma, öldürülme ve cesedinin bulunma süreciyle ilgili yapılan incelemeler, olayın sadece 25 dakikada gerçekleştiğini ortaya koydu. Bu süre zarfında, Narin'in kaybolması, boğularak öldürülmesi ve dere yatağına gömülmesi tamamlandı.

Baş şüpheli amcanın durumu

Cinayetle ilgili olarak baş şüpheli konumundaki amca Salim Güran, tutuklandığı 2 Eylül tarihinde yapılan DNA testleri ile Narin'e ait örneklerin kendi aracında bulunduğu tespit edildi. Ayrıca, amcanın elinde bulunan sürüntülerin, daha sonra aracın direksiyonuna bulaştığı ve bu izlerin silindiği iddia ediliyor. Soruşturma süresince, Salim Güran'ın telefon görüşmeleri incelendi ancak internet üzerinden yapılan iletişimlerin kaydına ulaşılamadı.

Salim Güran'ın bulunduğu hücre de değiştirildi. Önceki hücreleri, tutuklu kişilerin birbirleriyle bilgi alışverişi yapmalarını engellemek amacıyla tek kişilik olarak düzenlenmişti. Ancak, güvenlik endişeleri nedeniyle Güran, yüksek güvenlikli izole bir hücreye alındı. Bu yeni hücrede iletişim imkânları sıfıra indirildi; televizyon ve diğer iletişim araçları bulunmuyor. Soruşturma tamamlanana kadar bu şartlarda kalması bekleniyor.

Tutuklamalar ve yanlış bilgilendirme

Narin'in kaybolduğu gün ve sonrasında, aile üyeleri arasında yoğun bir telefon trafiği tespit edildi. Özellikle amca Salim Güran’ın kayınbiraderi Mehmet Şevket Kaya'nın, jandarmaya yanlış bilgi verdiği ve Narin'in kaybolduktan bir gün sonra bulunduğunu iddia etmesi, soruşturmayı karmaşık hale getirdi. Kaya, suçluyu kayırma ve delilleri karartma suçlamasıyla tutuklandı.

12 kişi tutuklu

Soruşturma kapsamında, Narin Güran'ın annesi, ağabeyi, amcaları ve diğer akrabaları dahil toplam 12 kişi tutuklu olarak cezaevinde bulunuyor. Bu tutuklular, Diyarbakır Cezaevi’ndeki T tipi hücrelerde tutulmakta ve güvenlik açısından her türlü iletişim imkânı kısıtlanmış durumda.