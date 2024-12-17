Almanya, ekim ayında tırmanan M çiçeği virüsü vakaları ile ilgili endişe verici gelişmeler yaşıyor. Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Rösrath kentinde, bir özel okulda 2 çocuğun M çiçeği virüsüne (mpox) yakalanmasının ardından eğitim tatil edildi.

Vakaların kaynağı ve yayılma

Virüsün ilk olarak çocukların ailesindeki bir kişide görüldüğü, ardından iki çocuğa bulaştığı bildirildi. Yetkililer, aile bireyinin Afrika'ya yaptığı seyahatte Mpox virüsünün klad 1b varyantına yakalandığını ve virüsün bu şekilde yayılmış olabileceğini düşünüyor.

Okul tatil edildi

M çiçeği virüsü tespit edilen 2 çocuğun eğitim aldığı okul, tedbir amaçlı olarak cuma gününe kadar kapatıldı. Okulun öğrencileri, eğitime internet üzerinden çevrim içi olarak devam edecek. Bu gelişme, özellikle okullardaki M çiçeği virüsü bulaşma riskinin artması nedeniyle kaygıları artırmış durumda.

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), M çiçeği virüsünü 'uluslararası halk sağlığı acil durumu' ilan etmişti. Son dönemlerde Avrupa'da ve özellikle Almanya'da vaka sayılarındaki artış, sağlık yetkililerini alarma geçirmiştir.