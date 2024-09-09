İzmir'de kurtuluşun 102'nci yıldönümü coşkusu başladı. Kutlamalar kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi 9 Eylül Resepsiyonu düzenledi. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay ev sahipliğinde yapılan resepsiyona; İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, milletvekilleri, büyükelçiler, konsoloslar, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, basın mensupları, bürokratlar ve birçok davetli katıldı. Resepsiyon saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gecede İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası sahne aldı.

‘Ne kadar övünsek az’

9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun önemine vurgu yaparak sözlerine başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Güzel Türkiye’mizin güzel İzmir’i, Güzel İzmir’in 'Ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askeriyim, Ben Zübeyde Anne’nin evladıyım, Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin ta kendisiyim' diyen güzel insanları, değerli hemşehrilerim, 9 Eylül İzmir’imizin kurtuluşunun 102. yılı hepimize kutlu olsun! Her kentin özel, güzel, değerli günleri vardır. Bu günlerin en güzelleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihine yazılmış özel günlerdir. Hepsi değerli, hepsi önemli, hepsi saygın ve onurludur. Ama bir kent ve tarih vardır ki, tarihe işgaliyle kurtuluş ateşini yakan, kurtuluşu ile yepyeni bir ülkenin önsözünü yazan kent olarak yazılmıştır. İşte bu ayrıcalık, bu onur, bu gurur yeryüzünde yalnızca İzmir’e aittir ve İzmir onun bu değerini en yüksek düzeyde yaşayanların, yaşatanların, dosta düşmana anımsatanların memleketidir. Kendimizle, kentimizle, eşsiz ayrıcalığımızla ne kadar övünsek azdır” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinden örnekler veren Başkan Tugay, “Biz 9 Eylül’leri bitmeyen düşmanlık, tükenmeyen kin, boş hamaset, kof böbürlenmeyle anmayız. Biz emperyalizme ve maşalarına unutulmaz bir ders verdikten sonra, tüm dünyaya 'bir daha asla, denemesi bedava' çağrısı yapanların çocuklarıyız. 'Yurtta Barış, Dünyada Barış' sözüyle yeryüzünün bir kardeşlik sofrasına dönmesini öngören Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yurttaşlarıyız. Biz önüne serilen düşman bayrağını görünce, 'Kaldırın hemen! Bir ulusun bayrağı çiğnenemez' diyen bir centilmenin bu sözüne ev sahipliği yapmış bir kentiz. Şimdi, 9 Eylül’ün 102. yılını kutladığımız bu günde, başöğretmenimizin sözleriyle yeryüzüne İzmir’den seslenelim. Gelin birlikte tekrarlayalım: Özgürlük!... Bağımsızlık!... Çağdaşlık!... Demokrasi!...Laiklik!... Adalet!... Eşitlik!... Kadına saygı!... Çocuğa saygı!... Yaşlıya saygı!... Doğaya saygı!... Emeğe saygı!...Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!” dedi.

‘Onur günümüz 9 Eylül’

29 Ekim’de Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yılının kutlanacağını hatırlatan Tugay, “Kutlamak, anlamaktan geçer. Anlayıp sahiplenmekten başlar. Bu uzun ve asla bitmeyecek yolculuğun yoldaşı olmaktan geçer. İşte bunu içselleştirdiğimiz anda, gündelik sorunlar sıkıntılar yok olur, yerine büyük ve çok değerli sorumluluklar alır. Bizi bu bilinçten, kararlılıktan, duruştan ve çalışmaktan hiç kimse alıkoyamaz. Biz nice olmazı olur yapanların çocuklarıyız, 'Hangi çılgın bana zincir vuracakmış' diyerek ayağa kalkıp toprağını ülkeye dönüştürenlerin mirasçısıyız. Şimdi tam da bu bilinci anımsamanın, tazelemenin zamanıdır. İşte o zaman 9 Eylüller bize, biz Türkiye Cumhuriyeti’ne ve gelecek güzel günlere daha çok yakışırız. Bugün çocuklarımız gözlerimize bakıyor. Yarın 'Peki siz ne yaptınız?' diye mutlaka soracaklar. Bu soruya gönül ferahlığıyla yanıt vereceklerin başında İzmirliler gelecektir, bundan kimsenin kuşkusu, başka beklentisi olmasın. Herkes çok iyi bilsin ki, İzmir, Türkiye Cumhuriyeti’ni var eden ve yaşatan tüm değerlerin kalesidir. Dünyanın neresinde, böylesine değerlerle bezenmiş bir şehir var? Yeryüzünün neresinde böylesine güzel bir İzmir var. Onur günümüz 9 Eylül’ü yaratanları sevgiyle, rahmetle, bağlılıkla anıyorum. Biz varsak, Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek var olacak. Çünkü bu İzmir’in sözüdür. Biz sözümüzden asla geri dönmedik, dönmeyeceğiz” diyerek sonlandırdı.

Resepsiyonda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Süvari Birliği'ne hediye verdi. Süvari Birlikleri de günün anısına Başkan Tugay'a hediye takdiminde bulundu. Gece, Türk bayrakları eşliğinde söylenen İzmir Marşı ile sona erdi.