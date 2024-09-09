Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Adalet Bakanları Konseyi'nin ilk toplantısına katılmak üzere Kazakistan’ın başkenti Astana’da önemli temaslarda bulundu. Tunç, Kazakistan Adalet Bakanı Azamat Yeskarayev ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki adalet alanındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla önemli adımlar atılacağını vurguladı.

İki kardeş ülke arasında güçlü iş birliği vurgusu

Bakan Tunç, Türkiye ve Kazakistan’ın ortak tarih ve kültürel bağlara sahip olduğunu belirterek, adalet alanındaki ilişkilerin daha da derinleşeceğini ifade etti. Özellikle dijital dönüşüm ve hızlı yargı süreçlerindeki deneyimlerin Kazakistan ile paylaşılacağına dikkat çekti.

FETÖ ile mücadelede Kazakistan’ın desteği talep edildi

Tunç, Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesinde kararlılığını sürdürdüğünü belirterek, bu süreçte Kazakistan’ın desteğinin önemine işaret etti. Tunç, “FETÖ her ülke için tehdit oluşturan bir terör örgütüdür ve mücadelemizi güçlendirmek için bilgi paylaşımını artırmamız gerekiyor” dedi.İki ülke arasında adalet alanında yapılacak ortak projeler, eğitim programları ve adli personel değişimlerinin ikili ilişkileri daha da pekiştireceği belirtilirken, karşılıklı ziyaretlerin artırılmasıyla diyaloğun güçleneceği ifade edildi.