Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum’da düzenlediği Gönüllü İtfaiyecilik eğitimleriyle 24 kişiye toplam 40 saat eğitim verdi. 2022 yılında başlatılan bu eğitim programı ile yangın, su baskını ve arama-kurtarma gibi acil durumlarda mücadele gücünü artırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 96 kişiyi gönüllü itfaiyeci olarak eğitti.

Eğitimlerde gönüllüler teorik ve uygulamalı derslerle donatılırken, başarıyla tamamlayanlar gönüllü ekibe katılmaya hak kazandı. Başkan Ahmet Aras, Muğla’nın afetlere karşı daha hazırlıklı olabilmesi için tüm vatandaşları bu eğitimlere katılmaya davet etti.