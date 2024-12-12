La Nina, Pasifik Okyanusu’nun orta ve doğu kısımlarındaki deniz suyu sıcaklığının normalden düşük olması sonucu ortaya çıkan bir iklim olayıdır. Pasifik’teki bu olay dünya genelinde farklı iklimsel etkiler yaratır.

La Nina kışı nedir?

La Nina Pasifik Okyanusu’nun orta ve doğu kısımlarında deniz suyu sıcaklığının normalden daha düşük olması anlamına geliyor. Pasifik Okyanusu’nda meydana gelen El Nino ve La Nina, dünya üzerinde etkisi iki ila yedi yıl arasındaki periyotlarda tekrarlanan iki farklı iklim olayıdır. Etkileri genellikle 9-12 ay arasında sürse de yıllar boyunca da sürebiliyor. La Nina’da Alize rüzgarları normalden daha güçlü ve sert esebilir.

Bu durumda Güney Amerika’nın Batı kıyılarına yakın bölgelerde denizin üstündeki sıcak su normalden daha fazla batıya yani Asya Kıtası’na taşınır. Bu sayede okyanusun derinlerinden yüzeye doğru çıkan soğuk su, Güney Amerika’nın batı kısımlarında birikir. Bu durum Pasifik Okyanusu’nun doğu kısımlarında deniz suyu sıcaklığının normalden birkaç santigrat derece düşük olmasına neden olur.

La Nina Türkiye etkisi nedir?

La Nina etkisiyle batıya doğru giden sıcak suyun bulunduğu yerlerde buharlaşma oranı artar. Bu bölgeler normalde olduğundan daha fazla yağmur alır. Bu olay soğuk deniz suyunun yüzeyde biriktiği Güney Amerika ülkesinin batı kıyılarında kuraklığa yol açabilir. Bu durum Türkiye’de de kış aylarında kuru ve soğuk bir hava yaşanmasına yol açarak sert kış koşullarını beraberinde getirir. Kardan dolayı yüksek bölgelerde yolların kapanması gibi durumlar ülkemizde sıklıkla görülebilir. Ayrıca yoğun kar yağışı yolların kapanmasına sebep olursa eğitimde aksamalara neden olabilir. Bu durum ekonomik olarak da ülke şartlarına yansıyabilir.