Sokak hayvanlarının beslenmesine sürdürülebilir bir destek sağlayan uygulama sayesinde bağışlanan mama miktarı 25 tona ulaştı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, 'Karşıyaka'yı, tüm canlıların güvenle ve sevgiyle yaşayabildiği bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz' dedi.

Karşıyaka Belediyesi tarafından başlatılan, ruhsat ve oturma raporu başvurularında mama bağışı şartı uygulaması, Karşıyakalıların destek ve dayanışması ile devam ediyor. Kentteki sahipsiz hayvanların beslenme sorununa sürdürülebilir bir çözüm üretmek amacıyla Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda başlatılan uygulama ile bugüne kadar 25 ton kuru kedi ve köpek maması topladı. Vatandaşların katkılarıyla toplanan mamalar, Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sokakta yaşayan ya da barınakta bakımı sürdürülen hayvanların beslenmesinde kullanılıyor.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, 'Mama bağışı uygulaması, hem sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacına çözüm oluyor hem de toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor. Vatandaşlarımızın gösterdiği duyarlılık sayesinde bugüne kadar 25 ton mama topladık. Her vatandaşımızın küçük bir katkısı, yüzlerce canın yaşamına dokunuyor. Dayanışmayı büyüten, bu iyilik zincirine destek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum. Hep birlikte Karşıyaka'yı tüm canlılar için yaşanabilir bir kent haline getirmeye devam edeceğiz' diye konuştu.