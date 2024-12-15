Festivalde seslendirdiği eserlerle Manisa'yı başarıyla temsil eden koro, izleyicilerden büyük takdir topladı.

Unesco Dünya Miras Listesi’ne dahil olmasının 30. yıl dönümüne özel olarak Safranbolu’da düzenlenen Korolar Maratonu, 14-15 Aralık tarihlerinde gerçekleşti. Etkinlik, çok sesli koro müziğinin yaygınlaştırılması ve Türkiye'deki koro kültürünün geliştirilmesi amacı taşıyor. Festivalde 6 şehirden toplam 21 koro, Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde yoğun bir katılımla sahne aldı.

Festivalin önemli anlarından biri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çok Sesli Gençlik Korosu’nun sahne aldığı andı. Şef Arcan Hacer Aydınlı yönetimindeki koro, Yiğit Selim Küçükgöz’ün piyano eşliğinde seslendirdiği eserlerle dinleyicilerine unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Koronun performansı, müzikseverlerden büyük alkış aldı.

Korolar Maratonu’nda koro konserlerinin yanı sıra çeşitli söyleşiler de düzenlendi. Etkinlikler, Safranbolu’nun kültürel mirasını kutlayarak koro kültürünün yayılmasına katkı sağladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çok Sesli Gençlik Korosu'nun bu festivaldeki başarısı, kentin sanatsal ve kültürel alandaki güçlü temsilini bir kez daha gözler önüne serdi.