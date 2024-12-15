A101, 14-27 Aralık 2024 tarihleri arasında bebek bakımı ürünlerinde büyük fırsatlar sunuyor. A101’in aktüel kataloğunda, ünlü bebek bezi markalarının çeşitleri cazip fiyatlarla satışa sunuluyor. Molfix, Sleepy, Soffio, Bebem ve Evy Baby gibi popüler markaların bebek bezleri, ailelerin bütçesini sarsmadan bebeklerinin ihtiyacını karşılamak için A101 mağazalarında yer alacak. Ayrıca, Pure Baby markasının bezleri ile birlikte hediye ıslak havlu da sunuluyor. Bu fırsatlar, bebek bakımını ekonomik hale getirmeyi amaçlayan aileler için kaçırılmayacak bir fırsat oluşturuyor.

14-27 Aralık A101 aktüel kataloğu

Molfix çocuk bezi çeşitleri: 99 TL

Sleepy bio natural çocuk bezi çeşitleri: 250 TL

Soffio pure touch çocuk bezi çeşitleri: 99 TL

Molfix Premium çocuk bezi çeşitleri: 269 TL

Bebem natural çocuk çocuk bezi çeşitleri: 249 TL

Evy baby çocuk bezi çeşitleri: 119 TL

Pure baby çocuk bezi çeşitleri+ıslak havlu 90’lı hediyeli: 199 TL

Prima çocuk bezi çeşitleri: 375 TL

Babyone çocuk bezi çeşitleri: 155 TL