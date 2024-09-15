Manisa'da Orta Öğretim Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesinde, Manisa Büyükşehir Belediyesi, sınava katılan vatandaşları ve ailelerini yalnız bırakmadı. Büyükşehir ekipleri, okullarda ikramlar yaparak sınav heyecanına ortak oldu.

Sınav öncesi destek ve ikramlar

Manisa'nın dört bir yanında KPSS heyecanı yaşanırken, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, sınav öncesinde okullarda çay, su, limonata ve kahve ikramında bulundu. Sınava giren Kübra Dükenmez, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek’e desteklerinden dolayı teşekkür etti. Dükenmez, “Burada olmasa bile varlığını bize her zaman hissettiriyor. Manisa adına kendisine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Zabıta ekipleri aktif rol oynadı

Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, caddelerde devriye gezerek otobüslerin koordinasyonunu sağladı. Trafik Zabıtası ekipleri, geç kalan adayları okullarına ulaştırmak için seferber oldu. Ayrıca, sınav süresi boyunca sessizliğin korunması için vatandaşları uyararak, huzurlu bir sınav ortamı sağladılar.