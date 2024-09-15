Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Değirmendere Mahallesi Ahmet Pınarı Caddesi’nde kapsamlı bir temizlik ve bakım çalışması başlattı. Yabani otların temizlenmesi ve ağaç dallarının budanmasını içeren çalışma, hem trafik akışını düzenlemeyi hem de bölge estetiğini artırmayı hedefliyor.

Ağaç dalları budandı

Ekipler, cadde boyunca uzayan ağaç dallarının trafik akışını olumsuz etkilememesi için yoğun bir çaba gösterdi. Ayrıca, görüntü kirliliğine neden olan yabani otlar da titizlikle biçildi. Sürücüler ve bölge sakinleri, çalışmanın trafik güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirterek memnuniyetlerini ifade etti.

Yeşil alanların bakımı

Kuşadası Belediyesi, kent genelinde yeşil alanların bakımını ve temizliğini sürdürüyor. Parklar, yeşil alanlar ve yol kenarlarında düzenli olarak gerçekleştirilen yabani ot temizliği ve ağaç budama işlemleri, kente yeni yeşil alanlar kazandırma hedefiyle uyumlu olarak devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, özellikle yeşil alanların ve yolların düzenli bakımını yaparak, şehrin dört bir yanındaki temizlik ve güvenlik standartlarını yükseltiyor.