İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgür Kaner’in Belediye Meclisi’nde verdiği önerge ile kent genelinde Büyükşehir’e ait Modüler Sistem Tuvalet ve Bebek Bakım hizmetlerinden Şehit yakınları, Gazi, Öğrenci, 65 yaş üstü, %40 ve daha üstü oranda engelli vatandaşların ücretsiz yararlandırması geçti. Meclis Üyesi Kaner, geçtiğimiz haftalarda, halkı yanlış bilgilendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi logosuyla tuvaletlerin üzerine ‘Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 65 yaş kartları, engelli kartları, gazi ve yakını kartları 10/09/2024 tarihinden itibaren geçersizdir’ şeklinde yazılı levhanın olduğunu belirterek, ‘’Bununla ilgili Şehit yakını, Gazi, 65 yaş kartı, engelli kartları gibi geçersiz kılan bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi asla yok. Bu yazı tamamen gerçek dışı, halkımızı farklı ve yanlış bilgilendirmeye yönelik olup, bizi ziyadesiyle üzmüştür, rahatsız etmektedir’’ dedi. Başkan Cemil Tugay da ‘’Maalesef bizim kurumumuzun dışında bir iradeyle bizim logomuzla böyle paylaşımlar yapılıyor. Tuvaletler de biliyorsunuz işletmeleri özel işletmecilere ihaleyle verilmiş birimler. Bir hata olduğu açık. Tuvalet işletmecisi arkadaşlar böyle hatalı şeyler yapıyorlar. Kusurumuza bakmayın. Bundan sonra bunlara daha fazla dikkat edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Ücretsiz yararlandırma önergesi oy birliğiyle geçti

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Meclis Üyesi Özgür Kaner’in ‘’Şehit yakınları, Gazi, Öğrenci, 65 yaş üstü, %40 ve daha üstü oranda engelli vatandaşlarımızın Modüler Sistem Tuvalet ve Bebek Bakım hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılmasına yönelik’’ verdiği önerge oy birliği ile Büyükşehir Meclisi’nde geçti. Önerge sonrası konu ile ilgili söz alan AK Parti Meclis Üyesi Özgür Kaner, ‘’Komisyonlardan gelen karar ile oybirliği ile kabul edildi. Komisyondaki değerli arkadaşlarımıza ve meclisimize teşekkür ediyorum. Özü itibari ile olay şudur Büyükşehir Belediyemizin Kent Temizliği Müdürlüğü’ne bağlı, ilimizde, farklı noktalarda, lokasyonlarda kurulmuş olan modüler tuvaletler ve bebek bakım alanları var. Bunların kullandırılması bir belediye hizmeti. Dolayısıyla belediye hizmetlerinde de belirlediğimiz bir ücret tarifesi var. Şehit yakınları, gazilerimiz, 65 yaş üstü muhtaç vatandaşlarımız gibi dezavantajlı %40 ve daha üste engelli arkadaşlarımız konusunda belediye meclisinin ücret tarifesini indirim yapma veya ücretsiz yararlandırma konusunda bir hak var. Şimdi bunu değerli meclis değerlendirdi komisyondan sonra ve karar verdi. Ama bunla beraber bu ilgili süreçte, bu süreçler devam ederken, maalesef bu modüler sistem tuvaletlerde, bizi rahatsız eden rencide eden ve halkı da yanlış bilgilendirdiğini düşündüğümüz, İzmir Büyükşehir Belediyesi logosuyla bir levha asıldı! ‘Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 4736 sayılı Kanunun 1. Fıkrası gereği 65 yaş kartları, engelli kartları, gazi ve yakını kartları 10/09/2024 tarihinden itibaren geçersizdir’ şeklinde. Şimdi önergemizde de bütün hukuki metni, resmi gazeteyle bütün sayıları ile beraber Meclis kayıtlarına da girecek şekilde yazdık. Bununla ilgili Şehit yakını, Gazi, 65 yaş kartı, engelli kartları gibi geçersiz kılan bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi asla yok. Bununla ilgili bir Cumhurbaşkanı kararı yok. Aksine geçen 4736 sayılı kanun Belediyemizin ve kamu kurumlarının ürettiği hizmet tarifeleri ile ilgili kanunun. Birinci maddesi ile ilgili 2002 yılında verilmiş bir Bakanlar Kurulu kararı var. Bakanlar Kurulu kararıyla ücretsiz faydalandırılacak kesimler sayılmış daha sonra 2002 yılından 2024’e yani günümüze kadar yüze yakın ek maddeyle belli vatandaşlarımıza belli gruplara belli amaçlar dahilinde, örneğin Covid‘de olduğu gibi indirimler ve ücretsiz uygulamalar takdir edilmiş. Dolayısıyla İzmir genelindeki modüler tuvaletlere yazılan bu yazı tamamen gerçek dışı, halkımız farklı ve yanlış bilgilendirmeye yönelik olup, bizi ziyadesiyle üzmüştür, rahatsız etmektedir. Bu tuvaletlerdeki bilgilendirme plakalarının derhal kaldırılmasını talep ediyoruz.’’ dedi.

Cemil Tugay: Hata olduğu açık

Özgür Kaner’in konuşmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ‘’Maalesef bizim kurumumuzun dışında bir insiyatifle iradeyle bizim logomuzda böyle paylaşımlar yapılıyor. Tuvaletler de biliyorsunuz, işletmeleri özel işletmecilere ihaleyle verilmiş birimler. Onların kendi yaptığı bir şey. Bizim İzmir Büyükşehir Belediyesinin logosu kullanılmış. Bizim adımız kullanılmış ama onu yazan ve yazdıran biz değiliz. Bir hata olduğu açık bunun için şu anda üzgünüm diyebiliyorum ama bunları düzelteceğiz. Bir hata olduğu açık. Tuvalet işletmecisi arkadaşlar böyle hatalı şeyler yapıyorlar. Kusurumuza bakmayın. Bundan sonra bunlara daha fazla dikkat edeceğiz." dedi.