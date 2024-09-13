Bartın'da denize açıldığı teknesinin motoru arıza yapan balıkçı Baykal Özdemir (48) kayboldu. Özdemir için havadan, karadan ve denizden arama çalışması başlatıldı.

Bartın Limanı boğaz mevkisinden dün saat 21.00 sıralarında yedi metre uzunluğundaki 'Bacanak-2' isimli teknesiyle denize açılan balıkçı Baykal Özdemir, saat 01.30'da arkadaşlarını aradı. Özdemir, arkadaşlarına 1,5 mil açıkta olduğunu, teknenin motorunun bozulması nedeniyle hareket edemediğini belirterek yardım istedi.

Bir süre sonra telefonuna ulaşılamayan Özdemir'in arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İnkum tatil beldesi ile Amasra Tarlaağzı Limanı arasındaki bölgeye Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı üç bot, bir deniz polisi botu, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter, polis, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Ekipler, karadan, havadan ve denizden arama çalışması başlattı. Kaybolan balıkçıyı, arama çalışmaları sürüyor.